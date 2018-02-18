Из сектора Газа запустили ракету по югу Израиля второй раз за сутки

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (75)

Ракеты в небе над сектором Газа. Архивное фото

Ракеты в небе над сектором Газа. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа по югу Израиля, сообщила армейская пресс-служба.

О пострадавших и материальном ущербе информации пока не поступало.

"Ракета была выпущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах ха-Негев и городе Сдероте", — говорится в сообщении военных.

Это второй обстрел из сектора Газа за последние 24 часа. Накануне палестинская ракета попала в крышу жилого дома в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.

На вчерашний обстрел, а также подрыв фугаса на пути следования армейского патруля израильские военные ответили ночными ударами по 18 объектам палестинских боевиков в секторе Газа.