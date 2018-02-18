Парламентские выборы в Иракском Курдистане наметили на сентябрь

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационный плакат, призывающий прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. 23 сентября 2017

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Парламентские выборы в Иракском Курдистане намечены на сентябрь, точная дата их проведения пока не определена, заявил РИА Новости премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани.

"Дата пока не определена. После моего возвращения из Мюнхена я буду разговаривать со всеми политическими партиями. Надеюсь, мы сможем определить дату. Парламентские выборы пройдут в сентябре, не президентские, у нас их нет. Это будут выборы парламентские ", — заявил Барзани в кулуарах мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее ведущая партия в автономном регионе "Демократическая партия Курдистана" заявляла, что выборы регионального парламента и президента пройдут в июле 2018 года.