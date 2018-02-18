Россия надеется, что власти Украины осудят действия радикалов против РЦНК

Сотрудники правоохранительных органов у здания Россотрудничества в Киеве, где проходит антироссийская акция радикалов. 18 февраля 2018

Сотрудники правоохранительных органов у здания Россотрудничества в Киеве, где проходит антироссийская акция радикалов. 18 февраля 2018

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Посольство России на Украине рассчитывает, что украинские власти публично осудят действия радикалов, которые в воскресенье закидали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве камнями и яйцами.

Ранее в воскресенье в воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

"Националистические элементы совершили очередную силовую акцию против Российского центра науки и культуры в Киеве… Вынуждены с сожалением констатировать, что наши неоднократные призывы привлечь к ответственности распоясавшихся хулиганов остаются без должного внимания украинских властей. Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции. Рассчитываем, что украинская сторона выступит с публичным осуждением этого происшествия", —, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

В посольстве отметили, что полиция "воздержалась" от активных действий по наведению порядка и ограничилась составлением протоколов, никого не задержали.

Накануне около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб. Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

* Экстремистская организация, запрещенная в России