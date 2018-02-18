В Киеве радикал застрял в двери во время нападения на Сбербанк

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В интернете появилось фото, на котором видно, как во время нападения радикалов на офис Сбербанка в Киеве один из погромщиков застрял ногой в двери. Снимки опубликованы на странице блогера Дениса Гороховского в Facebook.

На кадрах один из погромщиков старается разбить дверь ногой, однако застревает в ней, после чего безуспешно пытается выбраться из "ловушки".

В воскресенье, 18 февраля, члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Это уже второе нападение на российские учреждения за сутки. В субботу около 30 радикалов из "Правого сектора"* и группировки С14 ворвались в здание центра науки и культуры и устроили там погром.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.