Польша потребовала от Израиля разъяснений из-за инцидента с посольством

ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Варшава требует от Израиля разъяснений по поводу инцидента с нанесением свастики на воротах польского посольства в Тель-Авиве, сообщил журналистам директор офиса пресс-секретаря МИД Польши Артур Ломпарт.

Ранее сообщалось, что израильская полиция ищет неизвестных, которые оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Тель-Авиве.

Инцидент произошел на волне всеобщего возмущения субботним выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.

"Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения", — сказал он.

По данным представителя польского МИД, израильская полиция возбудила по данному факту уголовное дело.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой. Польша и Израиль создали специальные группы для работы над этим законом во главе с заместителями министров иностранных дел.