В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропорта

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали мужчину, который пытался на украденном транспортном средстве протаранить здание главного терминала аэропорта в городе Пеория, штат Иллинойс, говорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани.

Инцидент произошел примерно в 3 утра субботы (12.00 субботы мск). Как говорится в сообщении аэропорта, "(Джастин) Дими безуспешно пытался въехать на украденном транспортном средстве в фасад главного терминала аэропорта Peoria International Airport".

После неудавшейся попытки он проник на охраняемую территорию, где провел около семи минут, затем попытался забраться в автомобиль заместителя шерифа округа Пеория. На автомобильной стоянке его задержали. Сейчас, по данным аэропорта, мужчина находится в больнице, о его состоянии не сообщается. Власти полагают, что это был единичный инцидент.

После ЧП бригада саперов проверила здания аэропорта, но не нашла ничего подозрительного. В семь утра субботы (16.00 мск) аэропорт возобновил свою работу.