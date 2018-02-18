Лукашевич рассказал, что помешало радикалам поджечь РЦНК в Киеве

ВЕНА, 18 фев — РИА Новости. Реализовать планы по поджогу здания РЦНК (Российский центр науки и культуры) в Киеве в воскресенье националистам помешало присутствие Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В воскресенье члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (ОУН) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

"Продолжаются нападки украинских националистов на РЦНК в Киеве. 18 февраля радикалы из ОУН при бездействии полиции причинили зданию РЦНК материальный ущерб. Выбиты окна. Нанесены экстремистские надписи. Присутствие СММ ОБСЕ не позволило националистам реализовать планы по поджогу", — отметил Лукашевич, заявление которого приводится на официальной странице постпредства в Twitter.

Он добавил, что сегодняшняя атака радикалов ОУН на РЦНК, об угрозе которой постпредство предупреждало ранее, подтверждает, что "украинские власти поддерживают русофобию и радикальный национализм на государственном уровне".

В минувшую субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. Как сообщил РИА Новости руководитель РЦНК в Киеве Константин Воробьев, он обратится в полицию и потребует прекратить экстремистские выходки радикалов.