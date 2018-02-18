Радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве, сообщает корреспондент РИА Новости.

Второе нападение

Несколько десятков радикалов пришли к зданию Россотрудничества и забросали его яйцами и камнями, а также облили окна краской и повредили дверь. Ранее неонацисты побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и попытались разгромить офис "Альфа-Банка". После этого они направились в сторону площади Независимости.

Это уже второе нападение на российскую организацию за сутки. В субботу, 17 февраля, около 30 украинских радикалов из "Правого сектора"* и националистической организации С14 ворвались в здание и устроили там погром. Они расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения и сорвали российские флаги.

Полиция бездействует

Сообщается, что возле Российского центра науки и культуры находились более ста правоохранителей. Однако радикалов они останавливать не стали.

Ранее стало известно, что украинская полиция расторгла договор об охране офиса Россотрудничества. "В связи с форс-мажорными обстоятельствами сообщаем о разрыве договора об охране вашей организации по адресу улица Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля в одностороннем порядке", — говорится в письме на имя руководителя представительства Константина Воробьева.

Несмотря на это, глава киевского офиса заявил, что обратится в правоохранительные органы и потребует прекратить экстремистские выходки радикалов.

"Мы можем сказать, что этому беспределу должен быть положен конец. Больше всего я опасаюсь, что такие действия могут быть осуществлены в отношении Украинского культурного центра в Москве, но мы этого не допустим", — сказал Воробьев.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.