Радикалы напали на здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" атаковали здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Второе нападение
Это уже второе нападение на российскую организацию за сутки. В субботу, 17 февраля, около 30 украинских радикалов из "Правого сектора"* и националистической организации С14 ворвались в здание и устроили там погром. Они расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения и сорвали российские флаги.
Полиция бездействует
Ранее стало известно, что украинская полиция расторгла договор об охране офиса Россотрудничества. "В связи с форс-мажорными обстоятельствами сообщаем о разрыве договора об охране вашей организации по адресу улица Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля в одностороннем порядке", — говорится в письме на имя руководителя представительства Константина Воробьева.
"Мы можем сказать, что этому беспределу должен быть положен конец. Больше всего я опасаюсь, что такие действия могут быть осуществлены в отношении Украинского культурного центра в Москве, но мы этого не допустим", — сказал Воробьев.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.