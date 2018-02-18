Призрак Саакашвили бродит по Киеву, заявил Пушков

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что пока экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили клеймит президента Украины Петра Порошенко, его призрак бродит по улицам Киева.

В воскресенье в Киеве сторонники выдворенного из Украины политика прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где начали проводить вече. Там организаторы соорудили сцену, с которой в режиме телефонной связи к митингующим обратился Саакашвили.

"Пока Саакашвили клеймит Порошенко и "банду" из Европы, его призрак бродит по улицам Киева", — написал Пушков в Twitter.

Пока Саакашвили клеймит Порошенко и "банду" из Европы, его призрак бродит по улицам Киева. Прямой угрозы власти нет, но все же неприятно: в ЕС в основном осудили высылку Саакашвили и активно публикуют его разоблачения киевского режима. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 февраля 2018 г.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.