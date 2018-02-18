РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нетаньяху ответил Моравецкому на слова о причастности евреев к Холокосту

Сюжет:
Закон о запрете "бандеровской идеологии" в Польше (75)
17:5318.02.2018
344057
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа, следует из сообщения канцелярии Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Нетаньяху возмутился заявлением о причастности евреев к Холокосту

Субботние высказывания Моравецкого на конференции в Мюнхене подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

"Нетаньяху заявил ему (Моравецкому), что его высказывания были неприемлемы и нет оснований сравнивать действия поляков и евреев во время Холокоста", — говорится в пресс-релизе по итогам беседы руководителей двух правительств.

"Нетаньяху отметил, что целью Холокоста было уничтожение еврейского народа, и всем евреям был вынесен смертный приговор. Он сказал польскому коллеге, что искажение (истории) в отношении Польши нельзя исправить другим искажением", — отмечается в сообщении.

Возмутившие израильтян высказывания о Холокосте Моравецкий допустил накануне при ответе на вопрос израильского журналиста Ронена Бергмана, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам.

"Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — приводит агентство Франс Пресс ответ Моравецкого.

Израиль требует изъять из закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
© AP Photo / Francois Mori
Премьер Польши поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

Премьер-министры договорились, что Израиль и Польша продолжат диалог по этому поводу, и выразили надежду на скорую встречу переговорных групп, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что новый польский закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Интернет-сайт газеты "Гаарец" цитирует ответ Нетаньяху на вопрос журналистов, возможен ли отзыв израильского посла из Варшавы. Глава правительства сказал, что все варианты "на столе", но приоритет будет отдан дипломатическим средствам урегулирования конфликта.

"Я бы предпочел сейчас не говорить о том, что будет и чего не будет. Мы все еще стараемся найти решение", — приводит издание его слова.

Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Вы знаете, как бы плохо лично я не относился ни к тем ни к другим, но они подогревают любопытство народов к той чудовищной войне. А это забывать нельзя. Ни в коем разе. Пусть все эти люди интересуются, копают, делают выводы. Это надо. Это не можно предать забвению. Это чудовищная боль планеты, которая не должна повторится.
18:13
18.02.2018
ОтветитьНе отвечать
vovan buyvolovCicicipi
Cicicipi, ну нельзя не любить или любить нацию, думаю речь может идти конкретно о ком - то в каждом конкретном случае. Вот как следует отнестись к Израилю, в котором с уважением чествуют наших участников Отечественной войны?! Как можно отнестись к Польше, стране, которая поставила перед собой цель уничтожить даже память о советских солдатах, погибших на польской земле?!
19:01
18.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена