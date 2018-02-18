Нетаньяху ответил Моравецкому на слова о причастности евреев к Холокосту

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким заявил о неприемлемости его слов о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейского народа, следует из сообщения канцелярии Нетаньяху.

Субботние высказывания Моравецкого на конференции в Мюнхене подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

"Нетаньяху заявил ему (Моравецкому), что его высказывания были неприемлемы и нет оснований сравнивать действия поляков и евреев во время Холокоста", — говорится в пресс-релизе по итогам беседы руководителей двух правительств.

"Нетаньяху отметил, что целью Холокоста было уничтожение еврейского народа, и всем евреям был вынесен смертный приговор. Он сказал польскому коллеге, что искажение (истории) в отношении Польши нельзя исправить другим искажением", — отмечается в сообщении.

Возмутившие израильтян высказывания о Холокосте Моравецкий допустил накануне при ответе на вопрос израильского журналиста Ронена Бергмана, который поинтересовался, будет ли, в соответствии с новым польским законом, наказуем рассказ о том, как соседи-поляки хотели во время войны выдать его мать немцам.

"Не будет. Не будут считаться уголовным правонарушением заявления о том, что были виновники-поляки, равно как евреи, русские, украинцы и немцы", — приводит агентство Франс Пресс ответ Моравецкого.

Израиль требует изъять из закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.

Премьер-министры договорились, что Израиль и Польша продолжат диалог по этому поводу, и выразили надежду на скорую встречу переговорных групп, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что новый польский закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Интернет-сайт газеты "Гаарец" цитирует ответ Нетаньяху на вопрос журналистов, возможен ли отзыв израильского посла из Варшавы. Глава правительства сказал, что все варианты "на столе", но приоритет будет отдан дипломатическим средствам урегулирования конфликта.

"Я бы предпочел сейчас не говорить о том, что будет и чего не будет. Мы все еще стараемся найти решение", — приводит издание его слова.