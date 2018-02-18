На борту упавшего в Иране самолета не было россиян

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Российских граждан на борту разбившегося в воскресенье в Иране самолета не было, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.

"Иранская сторона опубликовала полный список пассажиров рейса, который потерпел крушение в провинции Исфахан, и, исходя из этого списка, в нем российских граждан нет", — сообщил собеседник агентства.

Самолет ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолета находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли.