В Израиле неизвестные нарисовали свастику на воротах посольства Польши

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Израильская полиция ищет неизвестных, которые оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастики на воротах посольства Польши в Тель-Авиве, сообщили правоохранительные органы.
"Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства… в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей", — сообщила пресс-служба полиции.
Судя по фотографиям полиции, англоязычные надписи черным маркером содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.
Израиль требует изъять из документа положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".
Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.