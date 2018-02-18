В Израиле неизвестные нарисовали свастику на воротах посольства Польши

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Израильская полиция ищет неизвестных, которые оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастики на воротах посольства Польши в Тель-Авиве, сообщили правоохранительные органы.

Инцидент произошел на волне всеобщего возмущения субботним выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.

"Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства… в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей", — сообщила пресс-служба полиции.

Судя по фотографиям полиции, англоязычные надписи черным маркером содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах.

Высказывания Моравецкого подлили масла в огонь спора двух стран по поводу готовящегося законодательного запрета на обвинение польского народа в преступлениях Второй мировой войны.

Израиль требует изъять из документа положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Документ, обостривший отношения двух стран, был утвержден обеими палатами парламента и подписан президентом Польши Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда.