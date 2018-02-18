Киевская полиция отказалась охранять офис Россотрудничества

Активисты украинской националистической партии во время акции протеста в Российском центре науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты украинской националистической партии во время акции протеста в Российском центре науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинская полиция расторгла договор об охране офиса Россотрудничества в Киеве после нападения на него радикалов. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на официальное письмо ведомства. Документ опубликован в Facebook блогера Ивана Славинского.

"В связи с форс-мажорными обстоятельствами сообщаем о разрыве договора об охране вашей организации по адресу улица Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля в одностороннем порядке", — говорится в письме на имя руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

Сегодня радикалы забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами, облили краской, разбили окна. Возле здания дежурили полицейские, но они не препятствовали погрому.

"Зачинщики и исполнители этого варварского акта были известны заранее, никаких мер полиция не предприняла, никто не был задержан <…> Будем обращаться в полицию и требовать прекратить эти экстремистские выходки. Никто не пострадал", — заявил руководитель центра Константин Воробьев РИА Новости.

Накануне украинские радикалы из "Правого сектора"* и националистической организации С14 ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве и устроили погром: они расписали стены лозунгами, залили краской камеры наблюдения, срывали российские флаги и топтали их.

Глава Россотрудничества в украинской столице Константин Воробьев в тот же день обратился с заявлением в полицию. Руководитель организации Элеонора Митрофанова заверила, что Москва по дипломатическим каналам предпримет все необходимые шаги в связи с нападением радикалов.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.