Радикалы в Киеве намерены "прекратить работу" Россотрудничества

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают Российский флаг, изьятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Члены Организации украинских националистов* (Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, ОУН-УПА*) провели в воскресенье на майдане Незалежности (площадь Независимости) в Киеве митинг "против России" и затем направились к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить его работу", передает корреспондент РИА Новости.

Несколько десятков человек двинулись маршем с майдана по улице Крещатик в сторону здания РЦНК (Российский центр науки и культуры). Колонну сопровождают полицейские.

Накануне около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром. По словам руководителя РЦНК Константина Воробьева, радикалы покинули здание, причинив значительный материальный ущерб.

Посольство России в Киеве направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании РЦНК и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

*Экстремистская организация, запрещенная в России