Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Если целью "вмешательства России" было создание раскола и хаоса в США, то она достигнута более чем убедительно, заявил президент Дональд Трамп.Twitter.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное следствие проводит ФБР.
В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во влиянии на выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".