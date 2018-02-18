Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Если целью "вмешательства России" было создание раскола и хаоса в США, то она достигнута более чем убедительно, заявил президент Дональд Трамп.

"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!" — написал американский лидер в Twitter

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное следствие проводит ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во влиянии на выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".