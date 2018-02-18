В Киеве радикалы побили камнями стекла в отделении Сбербанка

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов"* по пути к зданию Россотрудничества побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка, а также предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-Банка" по улице Сагайдачного в Киеве. После этого они колонной отправились на майдан Незалежности (площадь Независимости).

В субботу около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьева, радикалы причинили значительный материальный ущерб.

*Экстремистская организация, запрещенная в России