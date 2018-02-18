Додон поручил решить проблему Татьяны Новиковой из Приднестровья

КИШИНЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что поручил своим советникам разобраться с проблемой Татьяны Новиковой из Приднестровья, которая несколько лет назад приехала на заработки в Россию и спустя год у нее украли все документы, пообещав, что может указом главы республики дать ей молдавское гражданство.

Пять лет назад Татьяна Новикова 1962 года рождения приехала из Тирасполя в Санкт-Петербург. Спустя год у нее украли все документы — внутренний паспорт непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, загранпаспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении, накопления, телефон и фотографии семьи. Все это время женщина не может ни устроится на работу, ни уехать домой, а ходит из одного ведомства в другое, чтобы получить подтверждающие ее личность документы. На данный момент единственная официальная бумага, которая у нее есть на руках, – это просроченное удостоверение личности, данное на месяц питерским УФМС. Историю этой женщины начали обсуждать в социальных сетях. Ситуацию с проблемой Татьяны Новиковой взял под контроль президент Молдавии Игорь Додон. Об этом он написал в комментариях под появившимся постом о судьбе женщины.В воскресенье Додон заявил журналистам во время праздничных масленичных гуляний, что "дал поручение свои советникам, чтоб они разобрались".

"Есть несколько вариантов решения этой проблемы. Если мы не сможем подготовить и помочь с приднестровскими документами, так как у нее есть проблемы с документами, тогда не исключаю вариант, что могу указом президента дать молдавское гражданство в особых случаях. Как я это сделал в прошлом году Владыке Савве, который из Приднестровья. Дадим молдавское гражданство, и, думаю, решим проблему этой женщины", — сказал Додон.