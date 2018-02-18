В Иране разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет ATR-72 потерпел крушение в районе горного хребта Дена неподалеку от города Исфахан в центральном Иране.

Версия произошедшего

Лайнер принадлежал иранской авиакомпании Aseman Airlines и выполнял внутренний рейс по маршруту Тегеран — Ясудж. На борту находились шестьдесят пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

По данным СМИ, ATR-72 исчез с радаров через 50 минут после вылета. В авиакомпании заявили, что полет проходил при неблагоприятных погодных условиях. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в гору.

Отмечается, что срок эксплуатации лайнера составлял 24 года. По данным агентства ISNA, менее месяца назад самолет уже совершал аварийную посадку из-за технических проблем. После починки он находился в эксплуатации вплоть до момента катастрофы.

Iran Aseman Airlines flight #EP3704 (Tehran-Yasuj) has crashed.



The aircraft involved is a 24 year old ATR 72. Registration EP-ATS. MSN 391.



According to our logs flight took off at 04:33 UTC. Last signal was received at 05:55 UTC when flight was at 16,975 feet and descending. pic.twitter.com/bn2AZ9gq7d — Flightradar24 (@flightradar24) 18 февраля 2018 г.

Агентство Mehr сообщает, что пилот, управлявший воздушным судном, был опытным летчиком: в 2013 году он смог посадить самолет с отказавшим двигателем. Посадка произошла в городе Ясудж, куда направлялся потерпевший крушение ATR-72.

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Несколько человек могли выжить

Первоначально в Aseman Airlines сообщили о гибели всех находившихся на борту, однако позже ее представитель заявил, что данные о жертвах преждевременны.

По сообщениям телеканала Press TV, при крушении могли выжить несколько человек. Очевидцы рассказывают, что воздушное судно пыталось совершить экстренную посадку рядом с местным фермерским хозяйством.

На поиски жертв катастрофы отправился вертолет спасательных служб Ирана, однако он не смог приземлиться в районе происшествия.

Точное место крушения до сих пор не обнаружено.

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