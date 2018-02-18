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Российские дипломаты в Польше почтили память генерала Черняховского

16:2918.02.2018
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© РИА Новости / Алексей БукчинРоссийские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши во время Второй мировой войны. 18 февраля 2018Российские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши во время Второй мировой войны. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Букчин

ПЕНЕНЖНО (Польша), 18 фев — РИА Новости. Российские дипломаты почтили память советского генерала Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Генерал-полковник Константин Рокоссовский (третий слева), архивное фото
© РИА Новости / Михаил Озерский
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Мероприятие состоялось в воскресенье на месте гибели Черняховского в польском городе Пененжно (бывший город Мельзак в Восточной Пруссии). До недавнего времени там находился памятник военачальнику, установленный в начале 1970-х годов. По приказу главы города Казимежа Кейдо бюст, прикрепленный к монументу, был демонтирован в сентябре 2015 года, что вызвало крайнее возмущение в России. Затем была разобрана и бетонная стела, к которой был прикреплен бюст.

Несмотря на отсутствие памятника, российские дипломаты, а также польские ветераны и общественные активисты каждый год приезжают на это место в день гибели Черняховского — 18 февраля.

В церемонии возложения венков на месте, где генерал получил смертельное ранение, а также на советском военном кладбище приняли участие посол России в Польше Сергей Андреев, военный атташе посольства России, генеральный консул РФ в Гданьске, а также польские ветераны. В памятных мероприятиях приняла участие и делегация из Калининграда во главе с руководством этого региона.

Также российские дипломаты возложат цветы на коммунальном кладбище Пененжно, где похоронены советские воины, и у памятного камня в честь Героя Советского Союза Петра Дернова.

Минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.

Акция памяти генерала Черняховского. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Посольства РФ в Польше
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Все подпадающие под закон монументы должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи". За последние несколько лет в Польше уничтожили минимум 20 памятников советским солдатам.

Иван Данилович Черняховский — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза. С 15 апреля 1944 года был командующим войсками Западного фронта, а с 24 апреля 1944 года — 3-го Белорусского фронта, участвовал в боях по освобождению Белоруссии. Был награжден орденом Ленина, двумя орденами Суворова I степени, четырьмя орденами Красного Знамени, а также орденами Кутузова и Хмельницкого I степени. Черняховский был тяжело ранен осколками артиллерийского снаряда на окраине города Мельзак в Восточной Пруссии 18 февраля 1945 года и в тот же день скончался.

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