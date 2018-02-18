МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил демократа, члена палаты представителей конгресса Адама Шиффа, заявившего, что предыдущая администрация Барака Обамы должна была использовать более действенные механизмы против кибератак во время избирательной кампании 2016 года.

"Наконец, "маленький" Адам Шифф, неуправляемый монстр разоблачений, винит администрацию (экс-президента США Барака) Обамы за российское вмешательство в выборы 2016 года. Наконец-то он хоть в чем-то прав. Обама был президентом, знал об угрозе и ничего не сделал. Спасибо, Адам!", — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Шифф, ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса, заявил, что предыдущая администрация должна была использовать "более действенное средство сдерживания" против потенциальных противников в том, что касается кибератак на американские организации, сообщил телеканал NBC News.

При этом президент США не исключил, что Шифф "начинает винить президента Обаму в российском вмешательстве", чтобы в очередной раз оправдать проигрыш демократов и их кандидата Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".