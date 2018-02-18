В Киеве тысячи сторонников Саакашвили вышли на марш за отставку Порошенко

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье проводят марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

По оценкам полиции, которая охраняет общественный порядок, в марше принимают участие несколько тысяч человек.

Начало марша было запланировано на 12.00 (13.00 мск), однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева.

Марш проходит без Саакашвили, которого ранее украинские власти выслали в Польшу. Колонну возглавляют сторонники политика, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев. Сейчас колонна двигается параллельно Крещатику — по улице Владимирской на Михайловскую площадь. Люди в колоннах держат в руках госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Люди скандируют "Отставка", "Руки прочь от Миши".

Участники митинга также требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду, сформировать новый состав правительства. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть "300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год".

В колонне ходят люди с пластиковыми ящиками для сбора средств, чтобы поддержать Саакашвили.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.