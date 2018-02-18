В Индии при взрыве газа на свадьбе погибли около 20 человек

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Баллон газа подорвался недалеко от места празднования свадьбы в северо-западной части Индии, в результате 18 человек погибли, сообщает газета India Toda со ссылкой на местную полицию.
В результате происшествия ранения также получили 18 человек, шесть из которых уже выписали из больницы, состояние пяти оценивается как критическое. Как заявил представитель местной администрации Гаурав Гоял, два человека еще могут оставаться под завалами, поисковая операция продолжается.
Как заявил представитель администрации штата Васундхара Радже, власти выделят семьям погибших 200 тысяч рупий в качестве компенсации, финансовая помощь пострадавшим составит 50 тысяч рупий каждому.