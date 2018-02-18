Сторонники Саакашвили проводят в Киеве вече за отставку Порошенко

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в воскресенье завершили марш в центре Киева с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко и начали вече на Михайловской площади, передает корреспондент РИА Новости.

Участники марша прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где начали проводить вече. Там организаторы соорудили сцену, с которой перед участниками вече выступают соратники Саакашвили.

Помимо отставки президента участники марша требуют проведения досрочных выборов в Верховную раду и формирования нового состава правительства.

За общественным порядком в ходе акции следят небольшое количество полицейских. Обстановка в центре украинской столицы спокойная.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. В среду Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.