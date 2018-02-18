В Госдуме прокомментировали прибытие в Черное море второго эсминца ВМС США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. США своими действиями в Черном море только накаляют обстановку и пытаются добиться от России ответной реакции. Такое мнение в разговоре с RT выразил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя сообщения о том, что в акваторию вошел второй американский эсминец.

"США своими провокационными поступками добиваются ответной реакции, которая могла бы послужить поводом для более серьёзных действий со стороны американцев и их союзников. В любом случае это влечёт за собой напряжённость в данном регионе", — отметил депутат.

Американская сторона настаивает на том, что присутствие эсминца необходимо "для проведения операций по безопасности", но, по словам депутата, подобные объяснения вызывают множество вопросов. Швыткин добавил, что совершенно непонятно, "кого и от кого они собираются обезопасить".

Депутат отметил, что у России достаточно средств и сил, чтобы "отрезвить их в случае каких-то провокаций".

Эсминец "Росс" оснащен системой ПРО Aegis и вооружен крылатыми ракетами "Томагавк". Второй корабль "Карни" оснащен системой ПВО и подводного обнаружения и атаки, он несет "Томагавки" и ракеты "Гарпун".