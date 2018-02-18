Более 120 бойцов ВСУ прибыли к линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (161)

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Более 120 бойцов ВСУ прибыли в район подконтрольного украинским силовикам города Счастье, который находится примерно в 20 км от Луганска, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По нашим данным, в район населенного пункта Счастье прибыло вооруженное подразделение в количестве 122 человек из состава 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что одна из прибывших групп планирует проведение диверсионно-разведывательных мероприятий на линии боевого разграничения.

"Мы не исключаем новых попыток украинских силовиков совершить диверсии как на территории республики, так и у линии соприкосновения", — заявил Марочко.