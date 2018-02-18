Пилот разбившегося в Иране самолета в 2013 году сел с отказавшим двигателем

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пилот разбившегося в Иране самолета Aseman Airlines был опытным летчиком и однажды сумел посадить самолет с отказавшим двигателем, передает агентство Mehr.

По его данным, капитан разбившегося самолета Ходжатулла Фулад примерно четыре года назад в аварийных условиях смог безопасно посадить самолет ATR-72, у которого отказал один из двигателей.

Посадка удалась в городе Ясудж – в том же городе, куда и летел потерпевший катастрофу рейс. Как отмечает телеканал Press TV, произошло это в 2013 году.

Самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines, совершавший полет Тегеран — Ясудж, в воскресенье утром вылетел в районе 8 часов утра по местному времени и пропал примерно спустя 50 минут. Самолет при плохих погодных условиях врезался в хребет Дена, немного не долетев до конечного пункта. На борту самолета находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа.

Image indicates the passenger plane's crash site pic.twitter.com/NhPAunb1No — Press TV (@PressTV) 18 февраля 2018 г.

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