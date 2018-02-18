В Киеве проходит марш с требованием отставки Порошенко

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. В Киеве проходит акция сторонников Михаила Саакашвили с требованием отставки президента Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости..

За порядком следят около трех тысяч полицейских. В центре Киева также дежурят кинологи и взрывотехники.

Начало марша было запланировано на 12:00 (13:00 мск), однако он начался с опозданием примерно на 50 минут. По словам организаторов, задержка связана с тем, что общественный транспорт в воскресенье ходит с задержками, людям было сложно добраться в центр Киева.

Колонну возглавляют сторонники Саакашвили, в том числе член партии "Движение новых сил" Давид Сакварелидзе, депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев. Сейчас колонна двигается параллельно Крещатику — по улице Владимирской на Михайловскую площадь. Люди в колоннах держат в руках госфлаги Украины и красно-черные флаги украинских националистов. Люди скандируют "Отставка", "Руки прочь от Миши".

#Київ: близько 3000 працівників #поліція та військовослужбовців Нацгвардії стежить за порядком під час акцій у столиці 👉🏼 https://t.co/0zbtdxM7iP pic.twitter.com/uipRuNsI8z — МВС України (@MVS_UA) February 18, 2018

В колонне ходят люди с пластиковыми ящиками для сбора средств, чтобы поддержать Саакашвили.

Кроме того, украинские радикалы намерены провести вече в центре Киева по случаю годовщины событий на Майдане, а после пройтись маршем к зданию Россотрудничества, чтобы "прекратить" его деятельность.

Требования протестующих



Акции сторонников Саакашвили с октября прошлого года регулярно проходили возле здания Верховной рады. Каждый раз на них собирались несколько тысяч человек.Первоначально они требовали провести избирательную реформу, снять депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде

Теперь активисты выступают за принятия закона об импичменте президента. Также участники марша в воскресенье впервые потребуют досрочных выборов в Верховную раду. В программе марша говорится, что в новом парламенте должны быть "300 новых депутатов, независимых от политических сил и олигархов, со сроком полномочий один год".

Марш сторонников Саакашвили впервые пройдет без самого политика. В понедельник его задержали сотрудники Госпогранслужбы в одном из ресторанов Киева и выдворили в Польшу, с территории которой он нелегально попал на Украину в сентябре прошлого года.