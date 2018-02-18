Путин выразил соболезнования в связи с крушением иранского самолета

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Роухани в связи с крушением самолета Aseman Airlines, российский лидер подчеркнул, что в РФ разделяют скорбь родных жертв аварии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в провинции Исфаган", — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час, отметили в пресс-службе.

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Самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран — Ясудж, в воскресенье пропал с радаров примерно спустя 50 минут после начала полета. Самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, врезавшись в хребет Дена. На борту самолета находились 66 человек — 60 пассажиров, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. Все они погибли.

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