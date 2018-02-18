Нетаньяху показал в Мюнхене обломки сбитого Израилем иранского беспилотника

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировал залу обломки сбитого израильскими ВВС иранского беспилотника, призвав Тегеран не испытывать терпение Израиля.

"На прошлой неделе произошло нечто немыслимое — Иран направил беспилотник на территорию Израиля, нам удалось уничтожить его", — сказал Нетаньху, продемонстрировав залу обломок сбитого летательного аппарата.

Holding up wreckage of Iranian drone, Netanyahu asks @JZarif: "Do you recognize it? You should, it’s yours. Don’t test us" https://t.co/7VcU2ds34l — Haaretz.com (@haaretzcom) 18 февраля 2018 г.

"Посмотрите, это часть иранского дрона. Я решил привезти ее сюда. Господин Зариф, вы узнаёте? Это ваше. Можете взять с собой послание тиранам Ирана — не испытывайте решимость Израиля", — добавил он.

На прошлой неделе в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в соседней стране. Начальник штаба ВВС Израиля Томер Бар ранее заявлял, что эта операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с ПВО Сирии с 1982 года и увенчалась полным успехом.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми ранее назвал "смехотворными" сообщения о перехвате израильскими силами ПВО "иранского беспилотника", отметив, что от Ирана в Сирии присутствуют только военные советники по просьбе правительства этой страны.