Премьер Израиля призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал отменить соглашение по иранской ядерной программе, если оно не может предотвратить исследования Тегерана в области обогащения.

Об этом он заявил, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Иран агрессивен, идет развитие ядерной программы, Иран может получить возможность получить технологию обогащения. Это нужно остановить. Хорошо, если это удастся сделать с соглашением. Но если нет — нужно отменить соглашение и найти другие варианты", — сказал Нетаньяху.

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