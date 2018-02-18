Израильские спецслужбы предотвратили покушение на министра обороны

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Израильские спецслужбы задержали группу палестинских боевиков, которые планировали покушение на министра обороны страны Авигдора Либермана, сообщила Общая служба безопасности (ШАБАК).

Палестинцы собирались заложить взрывное устройство на пути следования министра, живущего в одном из еврейских поселений Западного берега реки Иордан, но не смогли достать необходимые материалы.

"Из показаний членов ячейки… стало известно, что они пытались приобрести компоненты для производства взрывного устройства и даже вступали в контакт с террористическими организациями сектора Газа в расчете получить от них финансирование", — сообщила главная антитеррористическая спецслужба страны.

Когда найти взрывчатку не удалось, палестинцы решили заложить муляж бомбы, надеясь таким образом проявить себя и достать средства на новые теракты.

Спецслужбы задержали шестерых подозреваемых. Все они — активисты группировки "Исламский джихад".

ШАБАК напомнил, что это не первый заговор против Либермана: в 2014 году была раскрыта ячейка боевиков ХАМАС, которые планировали обстрелять автомобиль политика из гранатомета.