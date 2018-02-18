МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ввести самые жесткие санкции в отношении Ирана, чтобы воспрепятствовать развитию его ядерной программы.

"Нужно ввести самые жесткие санкции, чтобы остановить это, чтобы остановить развитие это оружия", — сказал Нетаньяху, выступая на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что "не уверен, что условия, которые прописаны в соглашение (по иранской ядерной программе), заставят Иран отказаться от бомбы".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Нынешняя администрация США жестко критикует соглашение и грозит выйти из него, называя документ "худшей сделкой" для США.

МАГАТЭ в свою очередь ежеквартально докладывает, что Иран безупречно исполняет все свои обязательства.