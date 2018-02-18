Разбившийся в Иране самолет врезался в гору‍, заявили в авиакомпании

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В авиакомпании Aseman Airlines, чей самолет потерпел крушение в воскресенье в центре Ирана, заявили, что воздушное судно врезалось в гору, в районе происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия, сообщает агентство Mehr.

Официальный представитель перевозчика Мохаммад Таги Табатабаи отметил, что самолет ATR 72 исчез с радаров примерно в 8.52 по местному времени (8.22 мск). После проведения поисковой операции, по его словам, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода.

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Ранее сообщалось, что на борту самолета, врезавшегося в хребет Дена, находились 66 человек, среди которых 60 пассажиров, в том числе один ребенок, экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. По данным авиакомпании, все они погибли.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. По данным телекомпании Press TV, первый полет воздушное судно совершило 24 года и 4 месяца назад. На месте происшествия продолжается поисковая операция, погодные условия осложняют работу специалистов.

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