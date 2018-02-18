Порошенко намерен участвовать в суде по делу о событиях на Майдане

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение участвовать в судебном процессе по делу о событиях в центре Киева в 2014 году.

"Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования и еще больше — скоростью судебных процессов. За четыре года они (правоохранители — ред.) должны были сделать больше… Зло должно быть наказано, и поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас", — заявил Порошенко на церемонии открытия выставки, посвященной погибшим на Майдане в 2014 году, трансляцию вели украинские телеканалы.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.