Украинские пограничники заявили о скоплении грузовиков на границе с Россией

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Скопление грузовых автомобилей, выезжающих с Украины, наблюдается на пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Со вчерашнего вечера контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка" не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска "Гоптовка" и на территории пункта пропуска, составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись, чтобы следовать другим маршрутом", — говорится в сообщении.

Погранслужба утверждает, что направляла официальный запрос российской стороне относительно ситуации на границе, но не получила на него ответ.

Погранслужба Украины просит всех, кто намерен в ближайшее время ехать в Россию через "Гоптовку", учитывать обстановку, сложившуюся на этом направлении.