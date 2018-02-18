Байкеру из "Ночных волков" по прозвищу Водяной запретили въезд на Украину

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили на Украину российского байкера по прозвищу Водяной, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники продолжают отслеживать людей, которые могут попытаться въехать на Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Одного из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили на Украину вчера. Мужчина, гражданин России, прибыл рейсом в аэропорт Борисполь. Во время осуществления пограничного контроля правоохранители установили, что россиянин является активным участником российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ "Ночные волки" по прозвищу Водяной", — говорится в сообщении. При этом ведомство не называет имя и фамилию мужчины.

Как отмечается, россиянину запретили въезд на Украину сроком на три года.