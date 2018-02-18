Все 66 человек на борту разбившегося в Иране самолета погибли

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Все 66 человек, находившихся на борту разбившегося в центральной части Ирана самолета, погибли, передает агентство ISNA со ссылкой на иранскую авиакомпанию Aseman Airlines.

Пассажирский самолет Aseman Airlines, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в воскресенье районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — приводит агентство заявление компании.

В сообщении отмечается, что среди пассажиров был один ребенок.

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По данным СМИ, самолет ATR авиакомпании Aseman Airlines пропал с радаров спустя 50 минут после начала полета. Самолет врезался в хребет Дена. Экипаж самолета состоял из пилота и его помощника, двух стюардов и двух сотрудников, отвечавших за безопасность полета. Агентство Mehr отмечает, что самолет был произведен 20 лет назад.

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