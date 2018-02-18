Упавший в Иране самолет принадлежит авиакомпании Aseman Airlines

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Иранская компания Aseman Airlines подтвердила крушение одного из своих пассажирских самолетов, передает агентство ISNA со ссылкой на представителя компании.

Представитель скорой медицинской помощи Ирана сообщил, что потерпевший самолет пока не найден, передает агентство Fars.

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Ранее агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. Глава парламентского комитета Ирана заявил, что на борту потерпевшего крушение иранского самолета находились 66 человек

Подробнее о крушении пассажирского самолета в Иране читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>