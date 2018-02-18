Вертолет спасателей не смог приземлиться в районе крушения самолета в Иране

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Вертолет спасательных служб Ирана не смог добраться до предполагаемого места крушения самолета, на борту которого находились около 60 человек, из-за плохой погоды, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя местных властей.

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Официальный представитель властей города Бойерахмад подтвердил, что самолет потерпел крушение в районе горного хребта Дена, к югу от города Исфахан.

Ранее агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Ясудж, потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан. По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек.

Picture shows an ATR 72-500 which Aseman Airlines is believed to have used for flights to Isfahan and other destinatios southward. pic.twitter.com/5mveBvCON1 — Press TV (@PressTV) 18 февраля 2018 г.

Подробнее о крушении пассажирского самолета в Иране читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>