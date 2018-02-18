Автор книги о Трампе заявил, что окружение считает президента США глупым

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Автор скандальной книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналист Майкл Вулфф в интервью французскому еженедельнику Journal du Dimanche рассказал, что большинство близких советников американского президента считает Дональда Трампа глупым.

"Эта книга не является предвзятой с политической точки зрения. Я не говорю, что считаю президента идиотом или выступаю против его действий. Я всего лишь даю слово его окружению, которое так думает", — заявил Вулфф.

По словам журналиста "сто процентов опрошенных ближайших советников" полагают, что Трамп "не создан для должности президента, и даже считают, что он худший, кого можно было бы представить на этом посту".

"Этой точке зрения нельзя ничего противопоставить, потому что так думают все, в том числе и самые верные. Они пришли к такому заключению после того, как заметили, что он с трудом воспринимает информацию или принимает собственные решения, поскольку он ничего не читает и никого не слушает", — рассказал Вулфф.

Вместе с тем, журналист, несколько раз лично встречавшийся с Трампом, отметил, что американский президент хоть и "выражает свои мысли непоследовательно", а также "не заканчивает начатую фразу", "все же скорее приятный человек, любящий поболтать и польстить вам".

"Он даже бывает забавным, но не проявляет никакого интереса к долгому обсуждению политики, управления государством или планов. Он интересуется только самим собой. Ему не интересно знать, кто самый сильный или великолепный. Его страсть — быть и оставаться самым знаменитым", — заключил Вулфф.

Книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа вышла в продажу 9 января и стала бестселлером в США. В книге, в частности, сообщается, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, его супруга Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди, а некоторые советники Трампа были обеспокоены психическим здоровьем президента. Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил автору и издателю письма с требованием приостановить публикацию и распространение книги.