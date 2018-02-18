В Иране разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что несколько человек могли выжить. По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.
#BREAKING— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) February 18, 2018
Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE
Отмечается, что на место вылетел вертолет спасательных служб, однако он пока не смог добраться до предполагаемой точки падения самолета из-за плохой погоды.
В российском посольстве выясняют, были ли на борту лайнера россияне.