В Иране разбился пассажирский самолет

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Пассажирский самолет потерпел крушение в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан, сообщает агентство Тасним со ссылкой на иранский центр по чрезвычайным ситуациям.

Самолет, принадлежащий иранской компании Aseman Airlines, выполнял рейс Тегеран— Ясудж. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди заявил, что на борту самолета находились шестьдесят пассажиров и шесть членов экипажа.

Отмечается, что несколько человек могли выжить. По данным телеканала Press TV, очевидцы видели, как самолет пытался совершить экстренную посадку в районе ферм.

#BREAKING

Iranian plane carrying 60 passengers, with 6 crew, from Tehran to Yasuj, disappears from radar, crashes near Semirom, Isfahan pic.twitter.com/S6tCStmMHE — Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) February 18, 2018

Отмечается, что на место вылетел вертолет​ спасательных служб, однако он пока не смог добраться до предполагаемой точки падения самолета из-за плохой погоды.

В российском посольстве выясняют, были ли на борту лайнера россияне.