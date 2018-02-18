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В мире

"Дожать Россию". Порошенко назвал условия для начала переговоров с Москвой

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (274)
10:3518.02.2018
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© РИА Новости / пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко во время ланча на Мюнхенской конференции по безопасности назвал условие для начала переговоров с Россией.

Украинский президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2018
© AP Photo / Andreas Gebert
У Украины нет цели "победить Россию", заявил Порошенко

"На следующий день после восстановления территориальной целостности моей страны включительно с Крымом, мы будем готовы начать переговоры по различным другим вопросам", — цитирует политика издание "ГОРДОН".

Так он ответил на вопрос модератора ланча Стивена Сакура о способе найти общий язык с Москвой.

По словам Порошенко, происходящее на Украине — это не конфликт, а "агрессия со стороны России".

"Как я, как главнокомандующий украинской армией, президент Украины, имеющий конституционную обязанность защищать территорию моей страны, — как я должен реагировать на российскую агрессию? <…> У вас могла бы быть другая реакция? Или у кого-то в мире может быть другая реакция? Абсолютно нет", — сказал Порошенко.

"Дожать Россию"

Также Порошенко призвал "дожать" Россию для того, чтобы разместить полномасштабную миротворческую миссию ООН в Донбассе. По его словам, этот вопрос стоит обсудить как можно скорее.

"Для того, чтобы ввести на Украину полномасштабную миссию миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, необходима лишь одна вещь — "дожать" Россию", — сказал Порошенко.

По его мнению, этот вопрос необходимо обсудить как можно скорее. Также глава украинского государства отметил, что сотрудники миссии ООН не должны выполнять роль "эскорт-сервиса" на линии соприкосновения.

"Эмоции — не политика"

Заявление Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее в Мюнхене Порошенко обвинил Москву в "дестабилизации ситуации в Европе" и развязывании "глобальной гибридной войны". Он также потребовал запретить российский флаг по всему миру. Тогда член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что подобные высказывания должны получить соответствующую оценку ООН и Совета Европы.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Страна Дураков
Вот странные люди то... Это Киеву нужны переговоры с Москвой, а не наоборот. Порошенко, как обычно, всё попутал.
10:52
18.02.2018
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Scipio.pk
Для того чтобы вести с кем-то переговоры, нужно сначала убедится что сторона переговоров будет выполнять условия переговоров. О России такого не скажешь, потому что постоянная ложь про то что Россия не имеет никакого отношения к событиям в Донбассе говорит о низкой надёжности такого партнёра... Да и выполните Будапештского меморандума тоже говорит о том что с Россией говорить не о чем. Поэтому Россию действительно необходимо дожать...
10:41
18.02.2018
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