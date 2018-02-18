СМИ рассказали о судьбе брата стрелка из Флориды

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти американского штата Флорида забрали в психиатрическую больницу младшего брата Николаса Круза через два дня после того, как Николас устроил стрельбу в школе, жертвами которой стали 17 человек, сообщает газета Palm Beach Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Николас и его младший брат жили в доме-прицепе в муниципалитете Лантана с женщиной, которая стала заботиться о них после смерти их приемной матери в ноябре прошлого года. По данным издания, женщина поставила Николасу ультиматум: оружие или дом. Он уехал, а его младший брат продолжал жить в этом доме. В пятницу, как отмечет издание, представители офиса шерифа округа Палм-Бич и их коллеги из округа Бровард забрали брата Николаса на лечение в психбольницу. Его состояние не уточняется.

Стрельба произошла 14 февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

Как сообщила газета New York Times, соцслужбы штата Флорида исследовали психическое состояние Николаса за полтора года до того, как он устроил стрельбу, и заключили, что он не представляет серьезной опасности для себя или окружающих. Согласно докладу соцслужб, Круз страдал от депрессии, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он принимал лекарства от СДВГ, о том, принимал ли он лекарства от депрессии, в докладе нет четкой информации.