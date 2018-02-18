СМИ рассказали о судьбе брата стрелка из Флориды

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Власти американского штата Флорида забрали в психиатрическую больницу младшего брата Николаса Круза через два дня после того, как Николас устроил стрельбу в школе, жертвами которой стали 17 человек, сообщает газета Palm Beach Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Николас и его младший брат жили в доме-прицепе в муниципалитете Лантана с женщиной, которая стала заботиться о них после смерти их приемной матери в ноябре прошлого года. По данным издания, женщина поставила Николасу ультиматум: оружие или дом. Он уехал, а его младший брат продолжал жить в этом доме. В пятницу, как отмечет издание, представители офиса шерифа округа Палм-Бич и их коллеги из округа Бровард забрали брата Николаса на лечение в психбольницу. Его состояние не уточняется.
Как сообщила газета New York Times, соцслужбы штата Флорида исследовали психическое состояние Николаса за полтора года до того, как он устроил стрельбу, и заключили, что он не представляет серьезной опасности для себя или окружающих. Согласно докладу соцслужб, Круз страдал от депрессии, аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он принимал лекарства от СДВГ, о том, принимал ли он лекарства от депрессии, в докладе нет четкой информации.