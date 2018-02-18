На севере Ирана произошло землетрясение

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в воскресенье в иранской провинции Семнан на севере страны, сообщает агентство IRNA со ссылкой на Иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Земные толчки зафиксированы в 02.02 по местному времени воскресенья (01.32 мск) недалеко от города Семнан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Как заявил представитель местной администрации Мохммад Реза Хашеми, в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений не наблюдалось.

Иран находится в зоне сейсмической активности, и там нередко происходят землетрясения. Одним из наиболее разрушительных за последнее время стал удар стихии в западной части страны в середине ноября, когда в результате землетрясения магнитудой 7,2 погибли более 600 человек.