В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР заявило о восьми нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) отметили, что украинские силовики выпустили по территории республики около 26 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 121 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 149 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.