Силовики дважды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (158)

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС)", — сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Сокольники и Фрунзе. Уточняется, что по территории республики было выпущено более 60 мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.