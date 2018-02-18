Силовики дважды за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Сокольники и Фрунзе. Уточняется, что по территории республики было выпущено более 60 мин и гранат.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.