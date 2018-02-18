Армия Израиля сообщила об ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Израильские военные атаковали с вечера субботы восемнадцать целей в секторе Газа в ответ на "акты терроризма" со стороны ХАМАС, говорится в сводке армейской пресс-службы.

Отмечается, что боевики подорвали фугас на пути армейского патруля, ранив четырех военнослужащих. Позднее они выпустили ракету, которая, по данным СМИ, попала в жилой дом в одном из приграничных кибуцев, но не взорвалась.

Ночью в приграничных населенных пунктах, включая город Сдерот, звучали сирены, однако затем армия признала тревогу ложной.

Ранее военные сообщали об ударах по шести объектам, в том числе по подземному туннелю, который боевики рыли в направлении Израиля, двум наблюдательным вышкам, тренировочным лагерям и оружейным мастерским.

Минздрав в секторе Газа сообщил, что в результате авиаударов ВВС Израиля получили ранения двое палестинцев, они госпитализированы.

Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. От него они требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.