Армия Израиля сообщила об ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Израильские военные атаковали с вечера субботы восемнадцать целей в секторе Газа в ответ на "акты терроризма" со стороны ХАМАС, говорится в сводке армейской пресс-службы.
Ночью в приграничных населенных пунктах, включая город Сдерот, звучали сирены, однако затем армия признала тревогу ложной.
Ранее военные сообщали об ударах по шести объектам, в том числе по подземному туннелю, который боевики рыли в направлении Израиля, двум наблюдательным вышкам, тренировочным лагерям и оружейным мастерским.
Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. От него они требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.