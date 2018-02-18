В Латвии обсудят ситуацию в банковской сфере после допроса главы ЦБ

РИГА, 18 фев – РИА Новости. Национальный совет по безопасности на следующей неделе обсудить ситуацию в банковском секторе, написал президент Латвии Раймонд Вейонис в своем профиле в Twitter в связи с обысками и допросом главы Центробанка Илмарса Римшевича.

"Вопрос о ситуации в Латвийском банковском секторе на следующей неделе планирует обсудить Национальный совет по безопасности", — написал президент.

Глава Банка Латвии Илмарс Римшевич, в доме и на работе которого в пятницу прошли обыски, после более чем восьмичасового пребывания в офисе Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК) покинул здание и уехал на машине ведомства.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники Бюро провели обыски в рабочем кабинете Римшевича и у него дома. В этот же день правоохранительные органы задержали бизнесмена Мариса Мартинсонса, который позже был арестован.

Как сообщает портал Diena, следствие, которое связывает имена Римшевича и Мартинсонса, рассматривает версии трех противоправных деяний: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует организованная преступная группа, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, возможно, вымогали взятки, в частности, у кредитных учреждений.

Ранее уже сообщалось, что БПБК начало проверку в связи с озвученной в СМИ информацией, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.