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Американцы вышли на протесты с призывом усилить контроль за оружием

Сюжет:
Стрельба в школе во Флориде (53)
05:3718.02.2018
(обновлено: 06:06 18.02.2018)
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© AP Photo / Wilfredo LeeРодители с учениками школы в Паркленде, ФлоридаРодители с учениками школы в Паркленде, Флорида
© AP Photo / Wilfredo Lee

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более ста человек в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) в Фэрфаксе, штат Виргиния. Они требовали усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе во Флориде, передает  WJBDradio.com.

Стрельба в школе на юге Флориды. Архивное фото
© AP Photo / Uncredited
В США мошенники вымогают "пожертвования" для родных погибших во Флориде
Среди протестующих были друзья расстрелянных учителей и учеников, а также член палаты представителей Конгресса США от Виргинии демократ Джерри Конолли.

"Дети мертвы из-за вас", — сказал конгрессмен, обращаясь к противникам ужесточения контроля за оружием.

На акцию пришли и родственники убитых в 2007 году во время массового расстрела в Политехническом университете Виргинии. Питер Рид, чья дочь Мэри была среди погибших в той трагедии, сказал, что то, что произошло в среду, пробудило в нем "ужасные воспоминания". "Это безумие", — сказал он.

Стрельба произошла 14 февраля в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами, ее жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный намерен признать вину, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп встретился с пострадавшими от стрельбы в школе во Флориде
16 апреля 2007 года 23-летний студент из Южной Кореи Чо Сон Хи, который жил в США с 1992 года, расстрелял из двух пистолетов в Политехническом университете Виргинии 32 человека и покончил жизнь самоубийством. Это стало самым многочисленным убийством в учебном заведении за всю историю США.

Вторая поправка к конституции гарантирует американцам право на хранение и ношение огнестрельного оружия. Национальная стрелковая ассоциация США является некоммерческой организацией, объединяющей сторонников защиты права американских граждан на владение оружием.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Billi Dzgonseoleg
oleg, ты безграмотный человек. В США не исполняется конституция в принципе. Исполняются ее трактования высшими судами, а они происходят практически ежедневно. Так, к примеру, не действует право на судебную защиту - высший апелляционный суд запретил узникам Гуантаномо обращаться в суды, в том числе гражданам США. Статус "энеми комбатант", который присваивает исполнительная(!) власть, лишает человека всех гражданских прав. А рассказанное Сноуденом не противоречит Конституции США? Действует только то, что позволяет элите править безраздельно или приносит деньги, как право на гражданское оружие. Учи матчасть!
07:11
18.02.2018
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siu-foxoleg
oleg, вот надоело твоему соседу по банкам стрелять, а он как оказалось неучтённый шизик. в итоге семьи нет, а он в дурке на пять лет.
07:08
18.02.2018
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