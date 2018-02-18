Источник сообщил об освобождении американского дипломата из плена в Йемене

САНА, 18 фев — РИА Новости. Повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" отпустили на свободу сотрудника посольства США в йеменской столице Сане, которого удерживали в заложниках шесть месяцев, сообщил РИА Новости источник, приближенный к освобожденному дипломату.

В августе минувшего года источник в йеменских службах безопасности, подчиняющихся хуситам, сообщил РИА Новости, что службы безопасности задержали и вывезли в неизвестное место трех сотрудников посольства США в Сане, не предъявив каких-либо обвинений.

По словам источника, приближенного к сотруднику посольства США, службы безопасности, подчиняющиеся хуситам, в субботу освободили дипломата Усаму Аль-Анси без объяснения причин задержания.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября 2017 года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между ними и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.